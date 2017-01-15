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المبعوث الأممى إلى اليمن يدين الهجوم الحوثي على معسكر في مأرب

المبعوث الأممى إلى اليمن يدين الهجوم الحوثي على معسكر في مأرب

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أدان المبعوث الأممي إلى اليمن, مارتن جريفث, الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية, على معسكر الاستقلال العسكري في مدينة مأرب, والذي أسفر عن مقتل 80 جنديا على الأقل. 

وأكد جريفث - في بيان أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد - أن هذه الأنشطة العسكرية تعرقل أي تقدم لخفض التصعيد. وحث المبعوث الأممي إلى اليمن, جميع الأطراف على وقف التصعيد وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع.


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