نتانياهو يدعو إلى مزيد من الضغط الدولي على إيران

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الخميس إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على إيران غداة إعلانها عن تقليص جديد في التزاماتها النووية.





وأضاف نتنياهو قبل أن يتوجه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، إن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل لزيادة الضغط علىها.







وجاء إعلان الرئيس حسن روحاني أمس الأربعاء عن تقليص الالتزامات النووية، بعد وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية جديدة على طهران، هي الأخيرة في سلسلة من التدابير العقابية ومن ضمنها حظر على صادرات النفط الإيراني.





وتجري إيران وثلاث دول أوروبية -- بريطانيا وفرنسا وألمانيا -- محادثات بهدف إنقاذ اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015، انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في /مايو العام الماضي.





وكان نتانياهو عارض بشدة اتفاق 2015 ثم حض ترامب على الانسحاب منه، كما دعا نتانياهو مؤخرا الدول الأوروبية لتطبيق شروطها فيما سعى مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران.



