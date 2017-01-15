قوات الإحتلال تعتقل 22 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً من الضفة الغربية، غالبيتهم من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

من ناحية أخرى، قالت ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في بيان - أن الأسرى في سجن "جلبوع" الإسرائيلي اشتكوا من الظروف المعيشية الصعبة، لا سيما الاقتحامات الهمجية بحقهم، ومن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتزايد معدلات الرطوبة.

ولفتت الهيئة، إلى أن الأسرى يشتكون من قساوة موجة الحر الشديدة التي مرت خلال الأيام الماضية، بحكم الموقع الجغرافي للسجن والطبخ داخل الغرف، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم، بمصادرة المراوح وعدم تركيب مكيفات.



