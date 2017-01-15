قوات الاحتلال تقتحم سجن "ريمون"

أقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية،فجر اليوم/ الاثنين، قسم رقم (3) في معتقل "ريمون" الإسرائيلي، وأجرت حملة تفتيشات واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى الفلسطينيين، وقلبتها رأسا على عقب ، فيما أعطب مستوطنون، إطارات مركبات عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على أحد مساجدها.







وأفادت هيئة الأسرى والمحررين - في بيان اليوم - بأن قوات القمع أغلقت القسم رقم 3 بالسجن، وقامت بنقل وتوزيع الأسرى على الأقسام الأخرى، مؤكدة أن حالة من التوتر والاضطراب تسود المعتقل منذ الصباح.





وفي سياق آخر ، أفاد شهود عيان بأن مستوطنين أعطبوا إطارات 4 مركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على المسجد الواقع في الجهة القبلية من قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله.







يشار إلى أن المستوطنين يعتدون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية باستمرار، ويخطون عبارات وشعارات عنصرية تدعو إلى القتل والترحيل، دون ملاحقة من شرطة وأجهزة الاحتلال.





يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام الماضي بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.



