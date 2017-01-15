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الملك سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الاستراتيجية

الملك سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الاستراتيجية

تاريخ النشر

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

جاء خلال استقبال الملك سلمان، اليوم /الاثنين، لوزير الخارجية الأمريكي في مكتبه بقصر السلام في جدة.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل صباح اليوم إلى جدة في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية.


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