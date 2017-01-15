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مقتل 12 قياديا بشبكة "حقاني" في عملية أمنية بأفغانستان

مقتل 12 قياديا بشبكة "حقاني" في عملية أمنية بأفغانستان

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أعلنت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان -اليوم /الاثنين- مقتل 12 قياديا بشبكة "حقاني" المسلحة في عملية لقوات الأمن بإقليم "خوست ". 

وذكرت وسائل الاعلام الأفغانية أن عنصرا آخرا بالشبكة أصيب في العملية , فيما تم القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. 

وأوضحت السلطات أن القادة الذين تم قتلهم خلال العملية الأمنية تورطوا في أنشطة إرهابية ومدمرة في الإقليم .

 يشار إلى أن شبكة "حقاني" تعد مساعدا لحركة "طالبان" وتنشط بشكل واسع في أقاليم "خوست" و"بكتيا" و"بكتيكا" الواقعة بشرق أفغانستان. 


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