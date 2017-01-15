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فقدان 34 شخصا إثر حريق في سفينة قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

فقدان 34 شخصا إثر حريق في سفينة قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن 34 شخصا فقدوا إثر اشتعال النيران على متن سفينة قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن 39 شخصا كانوا على متن السفينة تم إنقاذ 5 نهم بعد اشتعال النيران فيها.

وأوضحت "سي إن إن" أن المفقودين كانوا نائمين وقت اشتعال النيران، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا من طاقم السفينة وكانوا يقظين حيث قفزوا في المياه بعد وقوع الحادث.


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