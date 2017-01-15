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تفكيك 10 عبوات ناسفة والقبض على داعشي غرب الموصل

تفكيك 10 عبوات ناسفة والقبض على داعشي غرب الموصل

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أعلنت الداخلية العراقية اليوم /الثلاثاء/, إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي, وتمكنها من تفكيك 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة أن مديرية شرطة سنجار التابعة لقيادة شرطة نينوي, وبناء على معلومات دقيقة, ألقت القبض على داعشي كان ضمن ما يسمى بديوان الجند.

وأضافت الوزارة, أن مديرية شرطة سنجار وبالتنسيق مع كتيبة الهندسة التابعة للجيش عراقي, قامت بتفكيك 10 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة القابوسية جنوب قضاء سنجار غربي مدينة الموصل.


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