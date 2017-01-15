شرطة هونغ كونغ تتوعد باستخدام "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين

توعدت شرطة هونغ كونغ ليل الاحد الاثنين باستخدام "الرصاص الحي" ضد "الاسلحة الفتاكة" التي استخدمت في رأيها خلال مواجهات حول حرم جامعي تحول في الساعات الاخيرة قاعدة خلفية للمتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.







وبعد اصابة شرطي الاحد بسهم اطلقه متظاهر قرب الحرم المذكور المطوق بعوائق مشتعلة، وجهت الشرطة هذا التحذير الاول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات.





وتستمر الازمة السياسية في هونغ كونغ منذ حزيران/يونيو الفائت، وبلغت هذا الاسبوع مستويات عالية من العنف.



