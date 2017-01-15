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المكسيك ستحث مجموعة العشرين على الاهتمام بأزمة المهاجرين

المكسيك ستحث مجموعة العشرين على الاهتمام بأزمة المهاجرين

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قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد يوم الجمعة إنه سيقدم وثيقة خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الشهر تحث الدول الأعضاء في المجموعة على الالتفات إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفارين من أمريكا الوسطى عبر المكسيك.

وقال إيبرارد خلال جلسة بمجلس الشيوخ المكسيكي "سنقدم وثيقة كي تدرسها المجموعة.. تطلب منها بشكل أساسي الكف عن تجاهل الأزمة التي نواجهها في أمريكا الوسطى".

وكانت المكسيك قد اتفقت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة على تطبيق قيود أشد على الهجرة لتفادي فرض رسوم جمركية عقابية عليها.
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