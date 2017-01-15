روسيا تنفي اتهامات واشنطن لها بانتهاك معاهدة حظر التجارب النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن جميع الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لروسيا بخصوص انتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "لا أساس لها من الصحة".







وذكرت الوزارة : "ما زالت الولايات المتحدة توجه اتهامات لا أساس لها بانتهاك روسيا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرة أخرى نؤكد أن كل هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، ولا يمكن اعتبارها سوى غطاء لخطوات واشنطن للخروج من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واستئناف تجارب نووية واسعة النطاق".





وكانت إدارة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قد أصدرت، في وقت سابق، بيانا تقول فيه إن الحكومة الأمريكية - بما في ذلك وكالة الاستخبارات - خلصت إلى أن روسيا أجرت تجارب على الأسلحة النووية.





وقال رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية إن روسيا ربما تجري اختبارات نووية على مستوى محدود، لكنها تمثل انتهاكا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة في التسعينيات من القرن الماضي.



