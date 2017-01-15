اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الاستخبارات العراقية: القبض على مسؤول الدعم اللوجستي ل(داعش) في ديالى

الاستخبارات العراقية: القبض على مسؤول الدعم اللوجستي ل(داعش) في ديالى

تاريخ النشر

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مسؤول الدعم اللوجستي لتنظيم (داعش) في محافظة ديالي. 

وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء - أن دورياتها في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات لواء (المشاة 20) ألقت القبض على أحد الإرهابيين بقرية خزرج منطقة الندا في ديالي . 

وأضافت: "أن المعتقل هو المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم بما يسمى بولاية ديالي ، وأحد عناصرها الأمنيين الذين قدموا معلومات عن قطعاتنا والمتعاونين معها"، مشيرا إلى أنه يعد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب. 


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content