روسيا تتبادل جواسيس مع ليتوانيا والنرويج

سلّمت روسيا ليتوانيين ونروجياً مدانين بالتجسس إلى فيلينوس في عملية تبادل للجواسيس أفرجت ليتوانيا خلالها عن روسيين مسجونين بالتهمة ذاتها، وفق ما أعلن رئيس استخبارات الدولة المطلة على بحر البلطيق.







وأضاف رئيس الاستخبارات داريوس جاونيسكيس بمؤتمر في فيلينوس اليوم الجمعة انه أُعيد مواطنان ليتوانيان ونروجي الي ليتوانيا فيما سلمت ليتوانيا الجانب الروسي روسيين عفت عنهما ليتوانيا في عملية جرت عند معبر حدودي ليتواني.

وأصدر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا في وقت سابق اليوم عفوا عن الروسيين المدانين بالتجسس، وردت موسكو بالإعلان أنها ستتخذ اجراءات في إطار المعاملة بالمثل.

ونشر المرسوم الذي وقعه الرئيس ناوسيدا على موقعه الالكتروني. وهو ينص على أنه تم العفو عن الروس بموجب قانون جديد يتعلق بتبادل الجواسيس.