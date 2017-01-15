لاول مرة منذ 135 عاما.. امرأة تتولي منصب مدير الكلية البحرية الامريكية

أعلنت البحرية الأمريكية، في بيان لها، تعيين الأدميرال شوشانا شاتفيلد، كأول امرأة تتولى منصب رئاسة الكلية البحرية خلفا لسابقها.







ووفقا لما نشرته السي إن إن، كانت شاتفيلد تشغل سابقًا منصب قائد فريق إعادة الإعمار الإقليمي في أفغانستان، مضيفة أنها بدأت حياتها المهنية كطيارة لمروحية.





ووفقا لما صرح به وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر ، فإن تولي شاتفيلد لهذا المنصب يعد حدثا تاريخيا سيسجل في تاريخ الكلية البحرية.





وأضاف وزير البحرية، أن شاتفيلد ستؤدي دورًا محوريًا في قيادة الكلية البحرية.





وياتي تعيين شاتفيلد بعد اقالة المدير السابق للكلية اثر تعرضه لفضيحة مالية واستجوابة في تحقيق حول استغلال نفوذ، الا ان اعلان تعيين شاتفيلد لم ياتي علي ذكر اي معلومات عن سابقها.





ووفقا لما نشرته السي إن إن، فان الرئيسة الجديدة للكلية تبلغ من العمر 53 عاما وقد عملت كطيارة بحرية لمروحية في جوام.





كما عملت كأستاذة مساعدة للعلوم السياسية في أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بين عامي 2001 إلى 2004 وحصلت على درجة الدكتوراه في التعليم من جامعة سان دييجو عام 2009.