فرنسا تتسلم 3 عناصر من "داعش"وأطفالهم الـ9 القصر من تركيا

تسلمت السلطات الفرنسية من تركيا ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم"داعش" الإرهابي، وأطفالهم التسعة القصر.







وذكر وسائل الاعلام الفرنسية -اليوم /الثلاثاء- أن الإدارة العامة للأمن الداخلي في فرنسا تسلمت الثلاثة إرهابيين, ووضعتهم في الحجز الاحتياطي، بينما تسلمت النيابة العامة في بلدة بوبيني شمالي العاصمة الفرنسية باريس الأطفال التسعة،وذلك في إطار عمليات طرد عناصر بتنظيم "داعش" من تركيا.





وكانت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا قد سلمت، أمس /الاثنين، 12 طفلا يتيما من عائلات عناصر في تنظيم "داعش" إلى فرنسا، واثنين آخرين إلى هولندا، وأعلنت باريس في وقت سابق أنها ستكتفي على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء المتشددين الفرنسيين, واستعادت في مارس الماضي وللمرة الأولى 5 أطفال يتامى.







