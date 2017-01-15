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الأمين العام للأمم المتحدة: مقتل 72 موظفا للأمم المتحدة خلال 2019

الأمين العام للأمم المتحدة: مقتل 72 موظفا للأمم المتحدة خلال 2019

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي.

وقال جوتيريش -في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم اليوم الجمعة - "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين".

ودعا جوتيريش، خلال مراسم وضع إكليل الزهور تكريما للموظفين الراحلين، إلى تكريم ذكرى القتلى الذين قال إنهم كرسوا حياتهم لمهمة عامة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، متوجها إلى موظفي المنظمة: "نشعر بالفخر من العمل الذي تقومون به في الميدان أو في المقر، منقذين حياة الناس ومعطين الأمل. لنحيي ذكرى هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء مؤدين واجبهم".


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