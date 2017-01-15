الأربعاء.. انطلاق مؤتمر الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، بعد غد الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.



وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب -في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي بالقاهرة اليوم الاثنين- أنه من المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة، من بينها: تصور نموذجي لإدارة متخصصة بالرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام، والأساليب الحديثة في الرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في مجال سير العمل في الإدارات المعنية بالرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية لديها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.



