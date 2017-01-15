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انطلاق مناورات عسكرية روسية بحرية في البحر الأسود

انطلاق مناورات عسكرية روسية بحرية في البحر الأسود

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انطلقت مناورات عسكرية بحرية روسية في البحر الأسود اليوم /الثلاثاء/ بمشاركة قطع بحرية من قاعدتين للأسطول الروسي, إضافة إلى مقاتلات "سو -30".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود أن أكثر من 10 قطع بحرية غادرت قاعدتي "سيفاستوبول" و"نوفوروسيسك" إلى البحر; لإجراء مناورات تتضمن تنفيذ رماية بالصواريخ والقذائف, مضيفا أن المناورات تشمل أيضا التدريب على خوض معركة بحرية, والبحث عن غواصات معادية وتدميرها, وإزالة الألغام, واكتشاف مركز القيادة الساحلي للقوات المعادية المفترضة وتدميره وصد الهجوم الجوي.

وتشارك في هذه المناورات فرقاطة "أدميرال أسين" والزورق الهجومي الصاروخي "فيشني فولوتشوك" وسفينة الإنزال "آزوف" وكاسحتا الألغام "توربينيست" و"كوفروفيتس" وسفن مساندة ومقاتلات "سو-30إس إم".


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