الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى أثيوبيا

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه العميق إزاء الوضع فى إثيوبيا بعد اغتيال قائد الجيش وحاكم منطقة، داعياً كافة الأطراف إلى ظبط النفس.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، فى بيان إنّ الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التى وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع فى إثيوبيا.

وأضاف أنّ جوتيريش، يدين هذه الأحداث ويدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّى بضبط النفس ومنع العنف وتجنّب أى عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار فى إثيوبيا.