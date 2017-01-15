"لافروف": أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب تصرفات واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين إن "أزمة الحد من التسلح تتفاقم بسبب الإجراءات الأمريكية".



وأضاف لافروف - في لقاء مع نظيره البيلاروسي - "نحن قلقون من الأزمة التي تزداد تفاقما في مجال الحد من التسلح.. أقصد أيضا أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الدفاع الصاروخي يدمر الاتفاق في القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأشار - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن التدابير التي اقترحها الجانب الروسي ، والتي يمكن أن تضمن صلاحية هذا الاتفاق ، تم رفضها. وتابع: "مصير معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية أصبح الآن موضع تساؤل ، يضاف إلى ذلك رفض الولايات المتحدة الرسمي للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ".



