"التعاون الإسلامي" ترفض قرار مولدوفا نقل سفارتها للقدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس قرار جمهورية مولدوفا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة, مؤكدة رفضها أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة.







وشددت المنظمة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" على أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478, وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس.





ودعت الأمانة العامة للمنظمة حكومة مولدوفا إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وطالبتها بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.







