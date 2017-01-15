دبلوماسي روسي: فرصة تطبيع العلاقات مع أوكرانيا مازالت ممكنة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين بإن مسألة تطبيع العلاقات الروسية - الأوكرانية مازالت أمرا ممكنا، مشددا على ضرورة عدم الإغفال عن فرصة حدوث ذلك الأمر.





وأضاف كاراسين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الخميس/ - "فيما يخص علاقتنا الثنائية مع أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث أمس بوضوح عن هذا الشأن".. مؤكدا أنه توجد نافذة أمل لكي يتحقق ذلك، لكن الأمر الأكثر أهمية هو استخدام هذه النافذة لإرسال دلالات بناءة بدلا من نشر تعليقات كاذبة ضمن موجة إرهاب الروس، أو ما يعرف بــ"الروسوفوبيا".





كما أضاف: "أعتقد أن مثل هذا الاحتمال موجود، لكن يتعين علينا العمل لكي نجعله واقعا ملموسا."



