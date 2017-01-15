جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا موقتا بعد تلقيها "تهديدات"

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا الخميس أن بريتوريا "أغلقت موقتا" بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا بعد تلقيها "تهديدات" بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب إفريقيا.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقررنا أن نغلق موقتا" سفارة جنوب إفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس.



وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا ثلاثة أيام من اعمال شغب ضد اجانب خلفت خمسة قتلى قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء.



وأثارت أعمال العنف هذه غضبا وقلقا في القارة الافريقية.



