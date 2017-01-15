اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا موقتا بعد تلقيها "تهديدات"

جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا موقتا بعد تلقيها "تهديدات"

تاريخ النشر

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا الخميس أن بريتوريا "أغلقت موقتا" بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا بعد تلقيها "تهديدات" بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونجا نجيجيليلي "تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقررنا أن نغلق موقتا" سفارة جنوب إفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاجوس.

وشهدت جوهانسبرج أكبر مدينة في جنوب إفريقيا ثلاثة أيام من اعمال شغب ضد اجانب خلفت خمسة قتلى قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء.

وأثارت أعمال العنف هذه غضبا وقلقا في القارة الافريقية.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content