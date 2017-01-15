مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة

أكدت مصادر عسكرية يمنية يوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي تواصل خروقات اتفاق استوكهولم، بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد.

ونقلت إحدى القنوات الإخبارية العربية، اليوم الجمعة، عن المصادر قولها إن ميليشيات الحوثي شنت قصفا كثيفا على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوب مدينة الحديدة.

كما سقطت مقذوفات مدفعية ورشاشة قرب مواقع "المشتركة" في مدينة الدريهمي أطلقتها الميليشيا من أحياء سكنية داخل المدينة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات عاودت استهداف منطقة "الفازة" على الخط الساحلي ومواقع القوات المشتركة غداة تصعيد امتد إلى المنطقة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا وتحشيد وقوات ومقاتلين إلى تخوم منطقة الجبلية جنوب المديرية نفسها، إضافة إلى مواقع عدة في مديرية حيس.

واستخدمت الميليشيات في خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها مدافع الهاون وقذائف (آر بي جي)، ورشاشات عيار 14.5 و12.7.



