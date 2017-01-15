كوريا الجنوبية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) ارتفع إلى 6.888 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا الرقم يمثل زيادة بـ322 حالة عن عدد الحالات المؤكدة حتى ليلة أمس، الأربعاء، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة اعتبارا من أمس في دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي 5.188 حالة.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 40 حالة، وكانت إحدى حالات الوفاة لرجل يبلغ من العمر 61 عامkا وكانت هناك حالة وفاة أخرى لرجل يبلغ من العمر 77 عاما، وتوفيت حالتان أخريتان إحداهما كانت لإمراة تبلغ من العمر 84 عاما، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس يوم 21 فبراير وكانت تعاني من قصور القلب واحتشاء الدماغ والأخرى كانت لمرأة تبلغ من العمر 81 عاما وتم تأكيد إصابتها بالفيروس يوم 4 مارس ولم تكن تعاني من أي مرض.

على جانب آخر، وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 88 حالة أي بزيادة 47 حالة شفاء عن منتصف ليلة أمس الاربعاء.



