مقتل خمسة عشر مدنيا جراء انفجار سيارة مفخخة بريف "حلب"

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا ، وأصيب عدد آخر بجراح ، اليوم السبت جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب " بريف حلب الشمالي الشرقي، والذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من القوات التركية.

وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة "مركونة " وسط منطقة "كراج" في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي انفجرت، مما أسفر عن مقتل خمسة عشر مدنيا وإصابة آخرين - لم تشر إلى عددهم - بإصابات بعضها خطرة ، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات بمحيط الانفجار.

وفي سياق متصل ، أشارت المصادر إلى إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب "مفرق الوقف" جنوب قرية "الراعي" التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.



