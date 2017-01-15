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"داعش"يتبنى هجوم الذي وقع قرب القصر الرئاسي بالشيشان

"داعش"يتبنى هجوم الذي وقع قرب القصر الرئاسي بالشيشان

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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم بسكين استهدف أفراد شرطة قرب القصر الرئاسي في الشيشان، حيث تخوض السلطات الروسية نزاعا ضد المتطرفين.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن شخصا طعن شرطي وأحد عناصر الحرس الوطني، بعدما تم توقيفه لدى مروره بسيارة بجانب منزل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وكانت الشرطة الشيشانية قد أعلنت مقتل المهاجم وهو شيشاني ولد عام 1997، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الهجوم.


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