مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الامريكي

وافق المحقق الأمريكي روبرت مولر على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس يوم 17 يوليو المقبل حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وجاءت هذه الموافقة بعد أن أصدر أعضاء الحزب الديمقراطي بمجلس النواب استدعاء لمولر للمثول أمامهم، بما يمهد السبيل نحو الرد على تساؤلات النواب علنا للمرة الأولى فيما يتعلق بتحقيقه الذي استمر 22 شهرا حول التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وأعلنت لجنتا الاستخبارات والقضاء بمجلس النواب الأمريكي أن مولر سيمثل أمام اللجنتين في الشهر المقبل.

وقال جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية وآدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في بيان مشترك إن الأمريكيين طالبوا بالاستماع مباشرة إلى المحقق الخاص حتى يمكنهم فهم ما قام مولر وفريقه بالتحقيق فيه ، وما أزاح الستار عنه وما توصل إليه بشأن " التعدي الروسي على ديمقراطيتنا "، ومدى قبول واستخدام حملة ترامب الانتخابية لما تردد بشأن المساعدة الروسية ، ومدى عرقلة العدالة من قبل الرئيس الأمريكي وفريقه فيما يخص إعاقة التحقيق في الموقف الروسي".

ويرى مراقبون أن شهادة مولر تمثل أكثر جلسات الاستماع أهمية لأعضاء الكونجرس الذين يتطلعون إليها منذ سنوات، كما أنها لحظة فارقة لأعضاء الحزب الديمقراطي المعارض لترامب خصوصا وأن هناك انقساما في الرأي داخل الحزب بشأن توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس الأمريكي بعد تحقيق مولر والمماطلة من جانب البيت الأبيض بشأن استفسارات الكونجرس.



