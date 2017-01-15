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أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار أبها

أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار أبها

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أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثيين مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد ملموس من المدنيين من بينهم نساء وأطفال، مؤكدا تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، في مواجهة مثل هذه الأعمال النكراء، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بان أبو الغيط حرص على التأكيد أيضا في هذا الإطار على الرفض التام لأية محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمد للأهداف المدنية وللمدنيين، وهو بما يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، إضافة لرفضه في ذات الوقت لمحاولات ميليشيات الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية بما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلباً على أمن واستقرار المنطقة ككل.


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