تاريخ النشر
ثلاث حالات وفاة بكورونا في اسبانيا وسويسرا و349 اصابة بالمانيا
علنت سويسرا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، وأن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع لاربع حالات، كما أعلنت السلطات الصحية في أسبانيا تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا".
من جانبها اعلنت وزارة الصحة النمساوية اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشف مركز متابعة ورصد فيروس كورونا" في العاصمة الروسية موسكو عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لترتفع عدد الحالات المؤكدة الى سبع اصابات .
وأعلنت وزارة الصحة الالمانية عن تسجيل 349 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، الا ان وزير الصحة اشار الى ان الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في البلاد.
-
"جون افريك" تصف السيسى بالرجل الحديدى وظهير العالم فى مواجهة الارهاب
-
اليمن تعلق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد احترازا لمواجهة كورونا
-
الصحة: 9 حالات إيجابية جديدة لـ كورونا .. ووفاة حالتين
-
ترامب: عقاران قد يصنعا الفارق بتاريخ الطب لاحتمال معالجتهما كورونا
-
بنك المعرفة ينشر موقع المذاكرة الرقمية لجميع المواد
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير