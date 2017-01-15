ثلاث حالات وفاة بكورونا في اسبانيا وسويسرا و349 اصابة بالمانيا

علنت سويسرا أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، وأن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع لاربع حالات، كما أعلنت السلطات الصحية في أسبانيا تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا".





من جانبها اعلنت وزارة الصحة النمساوية اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشف مركز متابعة ورصد فيروس كورونا" في العاصمة الروسية موسكو عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لترتفع عدد الحالات المؤكدة الى سبع اصابات .





وأعلنت وزارة الصحة الالمانية عن تسجيل 349 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، الا ان وزير الصحة اشار الى ان الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في البلاد.







