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ثلاث حالات وفاة بكورونا في اسبانيا وسويسرا و349 اصابة بالمانيا

ثلاث حالات وفاة بكورونا في اسبانيا وسويسرا و349 اصابة بالمانيا

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علنت سويسرا  أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، وأن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع لاربع حالات،  كما أعلنت السلطات الصحية في أسبانيا تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا".

من جانبها اعلنت  وزارة الصحة النمساوية  اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشف مركز متابعة ورصد فيروس كورونا" في العاصمة الروسية موسكو عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لترتفع عدد الحالات المؤكدة الى سبع اصابات . 

وأعلنت وزارة الصحة الالمانية عن تسجيل 349 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، الا ان وزير الصحة اشار الى ان الوباء لم يصل بعد إلى ذروته في البلاد.


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