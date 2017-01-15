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حمدوك: السودان بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات

حمدوك: السودان بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات

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أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد.

وقال حمدوك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت " إن المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة بتنظيم من المجموعة السودانية للأبحاث يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح.. معربا عن تطلعه لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجي في هذه الأوقات الصعبة".


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