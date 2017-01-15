إرهابيون يواصلون حصار المدنيين السوريين بريفي إدلب وحلب

واصل إرهابيو ما تسمى "جبهة النصرة" حصارهم للمدنيين السوريين، لمنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية التي افتتحتها الجهات المعنية في : "أبو الضهور" و"الهبيط" و"الحاضر" بريفي إدلب وحلب ، والتي قامت وحدات الجيش السوري بتأمينها ، وذلك لليوم التاسع على التوالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ اليوم / الثلاثاء/ - أنه بعد مرور تسعة أيام على افتتاح تلك الممرات لم تشهد خروج أي مدني من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية، مشيرة إلى أن الجهات المعنية على استعداد تام لاستقبال الراغبين في الخروج إلى المناطق الآمنة ، حيث أعدت عيادات متنقلة ، وسيارات إسعاف مجهزة بطواقمها ، وحافلات نقل ، ومواد غذائية وغيرها.

يذكر أن التنظيمات الإرهابية شددت الحصار على الأهالي في المناطق التي تنتشر فيها تلك التنظيمات وبعض المدن والبلدات الكبيرة لمنعهم من الوصول إلى الممرات الإنسانية ، والخروج إلى المناطق التي أمنها الجيش وطهرها من الإرهابيين .



