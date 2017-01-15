انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان

انطلقت قبل قليل بمدينة أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

وتناقش القمة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي والنمو الشامل والمستدامة البنية الأساسية والمناخ والطاقة والبيئة، كما تناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

ويشارك في القمة رؤساء دول وحكومات تمثل دولهم حوالي 85% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.

والدول الأعضاء في مجموعة العشرين هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وروسيا والسعودية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أما الدول المدعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بأوساكا هي: مصر (باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، وتايلاند التي ترأس تجمع (آسيان)، والسنغال التي ترأس تجمع النيباد، وشيلي التي ترأس تجمع (ابيك) وهولندا وسنغافورة وإسبانيا وفيتنام.

كما تمت دعوة منظمات الأمم المتحدة وبنك التنمية الآسيوي ومؤسسة الاستقرار المالية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، للمشاركة في القمة.