"الاتحاد الأفريقي" يؤكد عدم تسجيل أية خروقات في الانتخابات الموريتانية

أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، عدم تسجيل أي خروقات خلال عمليات الاقتراع التي جرت يوم السبت الماضي.

وأكدت البعثة اليوم الاثنين في نواكشوط، أن مراقبيها وصلوا إلى 216 لجنة انتخابية متفرقة في أنحاء موريتانيا، في المدن والأرياف، وأنه لم تسجيل لديهم أي "خروقات قد تؤثر على النتائج".

وأبدت البعثة الأفريقية جملة من الملاحظات لتحسين العملية الديمقراطية في موريتانيا، من ضمنها تمديد الفترة التي يجري فيها الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وذلك من أجل ضبط اللائحة الانتخابية.

كما دعت الحكومة إلى الحوار مع مختلف التشكيلات السياسية في البلاد، تشارك فيه هيئات المجتمع المدني.

وخلصت البعثة الأفريقية إلى دعوة المعارضة وقادتها إلى الابتعاد عن العنف.

وفاز الفريق أول محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% من أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر مليون ونصف المليون ناخب.



