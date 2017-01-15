رئيس تشيلي يدين انتهاكات الشرطة بعد أسابيع من التظاهرات

أدان رئيس تشيلي "سيباستيان بينييرا" للمرة الأولى ما أسماه الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة في التعامل خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أربعة أسابيع.

وقال بينييرا -في خطاب له اليوم الاثنين- "كان هناك استخدام مفرط للقوة، حيث ارتكبت انتهاكات وجرائم، ولم تحترم حقوق الجميع".

وتظاهر مواطنو تشيلي مجددا بعدما أبرمت الأحزاب السياسية اتفاقا تاريخيا في البرلمان لتنظيم استفتاء في أبريل 2020 حول دستور جديد، متمسكين بمطالبهم المعيشية التي يرفعونها في وجه السلطات منذ شهر.

وتشهد تشيلي حركة احتجاج بدأت بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع في 18 أكتوبر الماضي، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.



