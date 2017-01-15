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زعيما كوريا الشمالية والصين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

زعيما كوريا الشمالية والصين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينج بحثا يوم الجمعة سلسلة من الخطط لتعزيز التعاون بين البلدين.

وخلال مأدبة غداء في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني لبيونجيانج، قالت الوكالة إن الزعيمين أجريا مباحثات بشأن "سياسات داخلية وخارجية رئيسية" تخص البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الداخلية والخارجية محل الاهتمام المشترك.

وغادر شي كوريا الشمالية يوم الجمعة بعد زيارة استغرقت يومين هي الأولى لزعيم صيني خلال 14 عامًا.

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