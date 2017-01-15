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المغرب: تفكيك خلية "إرهابية" وتوقيف خمسة من عناصرها

المغرب: تفكيك خلية "إرهابية" وتوقيف خمسة من عناصرها

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أعلنت شرطة مكافحة الارهاب المغربية الخميس تفكيك خلية "ارهابية" على صلة بتنظيم داعش وتوقيف خمسة من عناصرها في بشمال المغرب.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية فان الموقوفين الذين تراوح اعمارهم بين 27 و41 عاما خططوا للالتحاق بمعسكرات التنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء "قبل ان يقرروا تنفيذ عمليات ارهابية تستهدف مواقع حساسة" في المغرب.

وتم ضبط معدات الكترونية وأسلحة بيضاء اثناء عمليات أمنية نفذت في مدينتي بركان والناظور، بحسب المصدر ذاته.


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