"الشيوخ الأمريكي" يحذر إردوغان من تعريض بلاده لعقوبات اقتصادية

رفض أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي المحاولات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتصوير المسلحين الأكراد الذين يقاتلون عناصر تنظيم "داعش" فى سوريا على أنهم من "الإرهابيين".

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في تقرير باللغة الإنجليزية - أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، على رأسهم السناتور البارز ليندسي جراهام حذروا - خلال اجتماعهم بإردوغان - من أنه يخاطر بإمكانية تعريض بلاده لعقوبات اقتصادية حال مضيه قدمًا في صفقة شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتطور "إس-400".