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الاعتداء على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية بعملية سطو بمنزلها

الاعتداء على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية بعملية سطو بمنزلها

تاريخ النشر

قام مجهولون بالسطو على منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية, إيلا بامفيلوفا, واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات.

وذكرت وزارة الداخلية الروسية  في بيان أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع اعتداء على إحدى السيدات بمنزلها, مشيرا إلى أنه تبين أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا. وأوضحت - في بيانها - أن مجهولين يرتدون أقنعة قاموا بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة, واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات, ثم غادروا مكان الحادث.

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