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اصطدام طائرتين خفيفتين فوق مدينة ماسترتون بنيوزيلندا

اصطدام طائرتين خفيفتين فوق مدينة ماسترتون بنيوزيلندا

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أعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم /الأحد مصرع طيارين جراء اصطدام طائرتين خفيفتين ببعضهما وتحطمهما فوق مدينة ماسترتون، حيث أسفر سقوطهما على الأرض عن اشتعال النيران فيهما

وذكرت الشرطة في بيان "يمكننا تأكيد مصرع طيارين جراء تحطم طائرتين خفيفتين اليوم في مدينة ماسترتون، وتعمل قواتنا والخدمات الخاصة في مكان الحادث، مؤكدة أنه تم قطع الحركة المرورية في الطرق القريبة.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق في ملابسات الحادث سيقوم به موظفو دائرة الطيران المدني لنيوزيلندا ولجنة التحقيق في حوادث النقل. 


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