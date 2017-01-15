المحكمة العليا الجزائرية تقرر حبس رئيس الوزراء السابق أويحيى

قررت المحكمة العليا الجزائرية إيداع أحمد أويحيى الوزير الأول "رئيس الوزراء" السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.







وأفاد التلفزيون الجزائري الحكومي ، مساء اليوم/ الأربعاء، أن المحكمة العليا أمرت بإيداع أويحيى في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة بعد انتهاء التحقيق معه أمام المحكمة العليا.





و كان أويحيى قد مثل صباح اليوم أمام المحكمة العليا التي استمعت لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ، و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.





وكانت النيابة العامة بالجزائر قد أحالت نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.