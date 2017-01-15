بلومبرج: الناقلتين اللتين تعرضا لهجوم أبحرتا من السعودية والإمارات

كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم اليوم الخميس بالقرب من مضيق هرمز كانت أبحرت من السعودية بينما الأخرى من الإمارات.





ونقلت الوكالة عن الشركة المشغلة للناقلة "كوكوا كاريدجس"، التي كانت تبحر من السعودية إلى سنغافورة وتحمل شحنة من الميثانول، أن الناقلة "تعرضت لأضرار نتيجة هجوم".







وقالت برنهارد شولته، في بيان، إن "هيكل السفينة تعرض للاختراق من فوق خط المياه على الجانب الأيمن"، وأشارت إلى أن الأنباء تشير إلى سلامة طاقم السفينة وأن واحدا فقط أصيب بجروح طفيفة.





وأرسلت الناقلة الثانية، "فرونت ألتير"، إشارة استغاثة إلى ميناء الفجيرة في الإمارات، وكانت قد حملت شحنة نفط في أبوظبي، وهي مملوكة لشركة "فرونت لاين" في النرويج ومسجلة في جزر مارشال.







وذكرت صحيفة "في.جي" النرويجية نقلا عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية أن الشركة أكدت أن النار مشتعلة في ناقلتها النفطية "فرنت ألتير" بعد حادث في خليج عمان، وأن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.



