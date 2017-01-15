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مقتل 12 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش اليمني بالضالع

مقتل 12 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش اليمني بالضالع

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لقى 12 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم /الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمنى في مديرية قعطبة شمالي الضالع جنوبي البلاد. 

وكانت المواجهات قد اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل من منطقة "الزبيريات" باتجاه، مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة، وأحبطت قوات الجيش، محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مقتل 12 من عناصرها،وتزال جثثهم في وادي"الزبيريات"، وجرح آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار (23).


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