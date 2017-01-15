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خفر السواحل الإسباني ينقذ 200 مهاجر قادمين من أفريقيا

خفر السواحل الإسباني ينقذ 200 مهاجر قادمين من أفريقيا

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 أعلنت سلطات خفر السواحل الإسبانية, اليوم الخميس, إنقاذ أكثر من 200 مهاجر أثناء محاولتهم العبور من أفريقيا إلى إسبانيا.

وأوضحت السلطات -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أمس كانوا على متن ثلاثة قوارب في بحر البوران بين شمالي غرب المغرب وجنوبي شرق إسبانيا, وتم نقلهم إلى مدينتي الميريا ومالقة.

يذكر أن أكثر من 18 ألف مهاجر وصلوا إسبانيا هذا العام وحتى منتصف أغسطس الماضي ما يعد انخفاضkا عن العام الماضي قدره 39 بالمئة, وذلك وفق إحصاءات وزارة الداخلية الإسبانية

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