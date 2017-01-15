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فرنسا تستضيف قمة رباعية سعيًا للسلام في شرق أوكرانيا

فرنسا تستضيف قمة رباعية سعيًا للسلام في شرق أوكرانيا

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قالت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة إن زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا سيجتمعون في باريس في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) في مسعى لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وستكون تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعماء منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي الاجتماع بعد انفراجة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.

وقال قصر الإليزيه في بيان "ستُعقد القمة بعد تحقيق تقدم كبير منذ الصيف في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية في الصراع بشرق أوكرانيا، وهو تقدم سمح بشكل خاص بسحب قوات من عدة مناطق على خط الجبهة".

ولقي أكثر من 13 ألف شخص حتفهم في الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات الحكومة الأوكرانية.

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