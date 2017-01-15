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مقتل وإصابة 50 مسلحا من طالبان في غارات جوية شمال أفغانستان

مقتل وإصابة 50 مسلحا من طالبان في غارات جوية شمال أفغانستان

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قتل وأصيب أكثر من 50 مسلحا من عناصر حركة طالبان في غارات جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية على إقليم فارياب بشمال البلاد.

أعلن ذلك فيلق شاهين 209 التابع للقوات الأفغانية - في بيان اليوم/ الأحد - وقال " إن القوات الأفغانية شنت غارات جوية في حي جورزيوان بإقليم فارياب".

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت معسكرين اثنين لطالبان، مما أسفر عن مقتل 47 مسلحا على الأقل ، كما أصيب 5 آخرون، فضلا عن تدمير المجمعين بالكامل.

وأكد البيان أنه تم تدمير العديد من الأسلحة والذخيرة كانت في حوزة الجماعة المسلحة.


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