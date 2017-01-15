مقتل وإصابة 50 مسلحا من طالبان في غارات جوية شمال أفغانستان

قتل وأصيب أكثر من 50 مسلحا من عناصر حركة طالبان في غارات جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية على إقليم فارياب بشمال البلاد.

أعلن ذلك فيلق شاهين 209 التابع للقوات الأفغانية - في بيان اليوم/ الأحد - وقال " إن القوات الأفغانية شنت غارات جوية في حي جورزيوان بإقليم فارياب".

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت معسكرين اثنين لطالبان، مما أسفر عن مقتل 47 مسلحا على الأقل ، كما أصيب 5 آخرون، فضلا عن تدمير المجمعين بالكامل.

وأكد البيان أنه تم تدمير العديد من الأسلحة والذخيرة كانت في حوزة الجماعة المسلحة.



