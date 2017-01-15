إصابة شاب فلسطيني دهسا خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد تعرضه للدهس من قبل دورية عسكرية إسرائيلية، وآخرون بالرصاص المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الأمعري في مدينة رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن عدد من الشبان أصيبوا بالرصاص المطاطي، والاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة صوبهم، وجرى معالجة معظمهم ميدانيا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان عقب دهم منازل ذويهم في المخيم، كما فجرت تلك القوات أبواب أحد المحال التجارية ودمرت ماكينات نجارة تعود للمواطن خليل الطوخي.



