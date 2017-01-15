الصين: محاولات واشنطن تشويه صورة بكين ستضر بمصداقيتها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن محاولات، وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" تشويه صورة الصين ستضر فقط بمصداقية واشنطن في العالم .







وأضاف شوانغ -في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح بومبيو بأن الشركات الصينية لا تستطيع ضمان أمن المعلومات - أن "وزير خارجية أمريكا اعتاد ولبعض الوقت أن يتحدث فقط عن الصين في أي مكان يذهب إليه، وبالنسبة لتصريحاته، فإذا أخذنا شركة هواوي كمثال، فقد ادعت أمريكا أنها وشركات أخرى تمثل تهديدا أمنيا دون تقديم أي دليل على ذلك".





وتابع شوانغ "أمريكا توجه اتهامات لا أساس لها وبدون دليل، وهو أمر مشين وغير أخلاقي، وإن محاولات تشويه صورة الصين ستضر فقط بمصداقية واشنطن في العالم".



