اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عودة 123 شخصا من برنامج العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا

عودة 123 شخصا من برنامج العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا

تاريخ النشر

عاد إلى السودان الفوج الثامن من برنامج "العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا" والبالغ عددهم ١٢٣ مواطنا.

وكان في استقبال العائدين بمطار الخرطوم اللجنة الفنية المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ، ومنظمة الهجرة الدولية ، وذلك فى إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبية المشتركة لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم الممول من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن عمليات إجلاء السودانيين من ليبيا ستستمر حتى عام 2021 على نحو طوعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة محليا وإقليما ودوليا لاستكمال مشروع المبادرة الأوروبية.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content