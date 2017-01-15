المرجعية الشيعية: الاحتجاجات شكلت منعطفا كبيرا في الاوضاع بالعراق

حذرت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق اليوم الجمعة من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مشددة علي انها ستشكل انعطافة كبيرة في الوضع العام، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة مطالبة بإسقاط النظام.





وأكد مرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة اليوم دعم المرجعية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد وليست فقط لمطالبها، وان ما بعد ما بعد الاحتجاجات لن يكن كما كان قبلها في كل الأحوال، مطالبا السلطة بالتنبه لذلك ، ووصفهم بأنهم واهمون اذا ظنوا امكانية التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة





ودعا السيستاني السلطات إلي الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى في البلاد، معتبرا أن إرادة الشعب تتمثل في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومضيفا ان معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي هي معركة وطنية تخصه وحده ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي.

وتتواصل الاحتجاجات اليوم الجمعة في بغداد ومدن الجنوب وطالب المتظاهرون بالمزيد، وواجهتهم القوات الأمنية بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.